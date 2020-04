Für Gemeinschaft und gute Laune

Simon Lücke plant, die Mitglieder der Stadtkapelle auch in den nächsten Wochen durch solche Aktionen bei Laune zu halten und so das Gemeinschaftsgefühl zu stärken: „Das digitale Orchester ist nicht nur ein tolles Zeichen nach außen, dass wir uns von der gegenwärtigen Situation nicht unterkriegen lassen, sondern motiviert auch unsere Musikerinnen und Musiker, zu Hause zu spielen und zu üben“, wird Lücke im Pressebericht zitiert. „Trotz allem hoffen wir natürlich, dass wir in naher Zukunft wieder gemeinsam proben können.“ Bis dahin bleibt der Stadtkapelle das digitale Orchester. 7 Das geschnittene Video zu „Von guten Mächten“ sowie zukünftige Videos und weitere Informationen sind unter www.stadtkapelle-coesfeld.de zu finden.