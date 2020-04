Sechster Corona-Todesfall in Coesfeld

Coesfeld (ds). Den sechsten Corona-Todesfall in Coesfeld meldete das Kreisgesundheitsamt heute. „Ein älterer Coesfelder“ sei „im Pflegeheim“ verstorben – nähere Angaben machte die Behörde dazu nicht. Die Zahl der nachweislich Infizierten ist in der Kreisstadt von 73 auf 74 gestiegen. Davon sind allerdings 23, also rund ein Drittel, als wieder Gesundete abzuziehen. | Kreis Coesfeld