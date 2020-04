„Gesundheit geht vor“

Hoppe macht sich jedoch auch Gedanken um die soziale Situation der Kinder und Eltern zuhause und unterstreicht, dass es auf jeden Fall weiterhin eine Notfallgruppe für Kinder geben müsse, die noch nicht wieder zur Schule gehen dürfen und deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. In den nächsten zwei Wochen sei Zeit, wichtige Fragen zu klären. Dürfen Kollegen über 60 wieder arbeiten? Wie sieht der Unterrichtsbeginn konkret aus? Aktuell seien keine Masken oder Handschuhe vorgesehen. Vielleicht ändere sich das auch noch. Die Kultusminister der Länder wollen ja in den nächsten 14 Tagen nochmal die Köpfe zusammenstecken.

Genug Zeit, um offene Fragen zu klären, schätzt auch Michaela Ellerbrock, Leiterin der Lamberti-Grundschule. Sie sagt aber auch: „Ich hätte nicht gedacht, dass es noch zwei Wochen dauert. Wann werden denn dann die anderen Klassen starten?“ Die Staffelung hält sie ebenfalls für sinnvoll, wobei die generell geforderten Abstandsregeln für sie utopisch sind. „Das wird bei den Kindern, auch den Älteren, kaum möglich sein. Auch für uns nicht. Wenn ein Kind fällt, kann ich ihm doch nicht aus zwei Metern Entfernung ein Pflaster geben.“ Auch bei ihr sind noch Fragen offen. „Wie wären die Regeln für die OGS? Das ist bei uns eigentlich eine große Gruppe, wir bräuchten dann mehr Personal, um die Kinder in kleineren Gruppen zu betreuen.“ Sie hofft, zeitnah Antworten zu erhalten. Gleich heute werde sie noch einen Elternbrief formulieren, um über die wichtigsten Entwicklungen zu informieren.

Dr. Norbert Just, Schulleiter des St.-Pius-Gymnasiums, hat für heute Vormittag eine Video-Konferenz für die erweiterte Schulleitung angesetzt, in der das Vorgehen für die nächsten Tage und Wochen besprochen werden soll. „Ich hoffe, dass wir bereits im Lauf des Tages Eltern, Schüler und Kollegium informieren können, wie es nach den Osterferien am Pius weitergehen wird“, sagt er. Grundsätzlich geht er davon aus, dass sich der Unterricht auch in der weiteren Zukunft nicht wieder so gestalten wird, wie es vor der Corona-Krise der Fall war. Vielmehr solle langfristig die digitale Plattform mit ihren Tools intensiver als zuvor eingebunden werden, weil sie sich bewährt habe. Wie das Miteinander im Gebäude demnächst ganz praktisch aussehen kann, müsse nun geklärt werden. „Wir müssen dann auch sehen, wie wir Hygieneregelungen konkret umsetzen.“ Die Schule sei in den Ferien bereits einer Grundreinigung unterzogen worden.