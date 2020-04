Der „ungläubige Thomas“ im Autokino

Coesfeld (ds). Normalerweise setzen sich in der Kirche viele gern nach hinten. Am kommenden Sonntag wird das bei einem besonderen ökumenischen Gottesdienst anders sein. Der findet nämlich wegen der Corona-Krise nicht in einer Kirche, sondern im Autokino auf dem Fabrik-Gelände am Dreischkamp statt. Und da müssen – aus organisatorischen Gründen – die ersten Reihen als erstes gefüllt werden. „Einfahrt ist ab 9 Uhr – eine Stunde vor Gottesdienstbeginn“, berichtet Eliza Diekmann, die die Idee zu dem Gottesdienst hatte und damit bei der evangelischen und den katholischen Gemeinden auf positive Resonanz stieß. Nach einer Dialogpredigt im Radio, Livestreams im Internet und Video-Impulsen (wir berichteten) ist das ein neues Format. „Wir probieren es gern mal aus“, äußert sich Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann.

Von Detlef Scherle