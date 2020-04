Wer einen Leseausweis der Stadtbücherei hat, kann Bücher und andere Medien jetzt per Mail bestellen und zu einem vorher vereinbarten Termin abholen.

Büchereileiterin Brigitte Tingelhoff: „Wir werden versuchen, die Buchbestellung am Tag nach ihrem Eintreffen abholbereit zu haben, können allerdings nicht garantieren, dass uns das bei starker Nachfrage immer gelingt.“ Sie ergänzt: „Die Aktion ,Bücher to go’ ist für uns Neuland. Wir möchten das auf jeden Fall gern testen und hoffen auf das Verständnis und die Unterstützung unserer Leserschaft. Denn ,Bücher to go’ ist eine schöne Ergänzung zur Online-Ausleihe von E-Books und E-Papern.“ Dieses kostenlose Angebot bleibt auch weiterhin möglich und zwar auch für Coesfelder, die bisher noch keinen Leseausweis der Stadtbücherei hatten. Brigitte Tingelhoff: „Wir hatten viele Anfragen in den letzten Wochen und freuen uns, dass wir damit auch während der Schließungszeit der Stadtbücherei dicht bei unseren Leserinnen und Lesern bleiben können.“

Die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei sind während der bisherigen Öffnungszeiten vor Ort und nehmen die Mails mit den Bestellungen entgegen, in Ausnahmefällen auch telefonisch unter Tel. 939-3013.

Ausgeliehene Medien können durch die übliche Außenrückgabe zurückgegeben werden und bleiben dann drei Tage in Quarantäne