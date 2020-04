„Bei uns haben sich in den letzten Wochen mehr als 400 fertige Ausweise und Pässe angesammelt: Dokumente, die wegen der Rathaus-Schließung bisher nicht abgeholt werden konnten“, informiert Udo Hoppe, Teamleiter des Bürgerbüros, im Pressebericht: „Wir haben uns deshalb überlegt, diese Dokumente jetzt direkt zuzustellen. Das Bürgerbüro-Team hat dazu in der letzten Woche die Empfänger angeschrieben; mehr als die Hälfte haben sich bei uns zurückgemeldet und möchten von dem Angebot Gebrauch machen.“ Denn auch wenn aktuell wegen der Coronakrise Reisen aufgeschoben und die Ausweis-Dokumente deshalb kaum gebraucht werden: Den neuen Pass hätten die meisten Coesfelder doch schon gern in Händen.

Positiver Nebeneffekt der besonderen Service-Idee: „Wir verhindern, dass es nach Wiedereröffnung des Bürgerbüros zu unnötig langen Wartezeiten kommt“, sagt Hoppe. „Das Team ist ja trotz geschlossener Türen im Einsatz. Da ist auch Gelegenheit, die Dokumente herumzubringen.“

Die Bürgerbüro-Mitarbeiter haben mehrere Touren im Stadtgebiet zusammengestellt. Hoppe: „Unsere Kolleginnen und Kollegen haben ihr Kommen bei den Empfängern angekündigt. Sie werden am betroffenen Haushalt klingeln und die Dokumente dann in den Briefkasten einwerfen.“ Eine direkte Übergabe ist nicht erforderlich. Auch eine Bezahlung entfällt, denn die Gebühren wurden bereits bei der Antragstellung beglichen. Das Betreten der Häuser ist ebenfalls nicht geplant. Die Bürgerbüro-Mitarbeiter können sich als Stadtbedienstete ausweisen, so dass Betrugsversuche oder „Trittbrettfahrten“ nicht vorkommen sollten.

Coesfelder, deren Personalausweis in nächster Zeit ausläuft, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Alle Dokumente, für die wegen der Coronakrise aktuell kein Ersatz beantragt werden kann, weil das Rathaus für Publikum geschlossen ist, können weiterhin genutzt werden. Udo Hoppe: „Die meisten Ordnungskräfte drücken da im Moment ein Auge zu, denn es ergeht uns ja allen gleich.“ 7 Eventuelle Fragen zu Personalausweisen und Reisepässen beantwortet das Team im Bürgerbüro unter Tel. 02541 / 939-1000.