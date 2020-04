Unbekannter tötet Tauben

Coesfeld (ds). Offenbar schießt ein Unbekannter in Coesfeld auf Tauben. Eine Zeugin berichtete der Polizei, dass ihr bereits am 3. April bei einem Spaziergang auf einem Fußweg entlang des Hornebachs zwischen Druffels Weg und Klinkenhagen unvermittelt eine Taube vor die Füße gefallen sei. Sie wies ein Einschussloch unterhalb eines Flügels auf. Die Frau gab an, dass ihr in den vergangenen Wochen bereits mehrfach getötete Tauben oder Taubenfedern in diesem Bereich aufgefallen waren. Die eingesetzten Polizisten konnten in einem nahe gelegenen Gebüsch weitere verstorbene Tauben in einem unterschiedlich ausgeprägten Verwesungszustand auffinden. Das Töten von Tieren stellt eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz dar, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Sie bittet Personen, die zu diesem Vorfall sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 02541 / 140 zu melden.

Von Detlef Scherle