„Jetzt nicht übermütig werden“

„Zunächst einmal ist es gut, dass Geschäfte wieder aufmachen dürfen, allerdings sind immer noch viele Betriebe massiv von Einschränkungen betroffen“, sagt Stefan Boer, Sprecher des Arbeitskreises Handel und Gastronomie im Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner und Geschäftsführer der Möbel Boer GmbH im Dreischkamp. Einerseits verstehe er den Ansatz der Politik, in kleinen Schritten öffentliches Leben zuzulassen, um die erzielten Erfolge im Kampf gegen Corona nicht im Handstreich zunichte zu machen, „andererseits erwarte ich von der Politik, jene Einzelhändler und Gastronomen, die jetzt das Nachsehen haben, durch Staatshilfen zu entlasten. Denn jede zusätzliche Woche Stillstand, bringt weitere erhebliche Umsatzeinbußen, die schon jetzt nicht mehr auszugleichen sind.“ Ungerecht findet Hans Peter Heckmann die neuen Regelungen. Seine Modehäuser in Coesfeld und Haltern haben deutlich mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und müssen folglich geschlossen bleiben. „Ich hätte mir gewünscht, dass alle mit einer klar definierten Kundenmenge pro x Quadratmeter Verkaufsfläche und unter weiteren Auflagen zur Hygiene öffnen dürfen.“ Grundsätzlich hofft der Unternehmer, dass die Krise einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung bewirkt, und zwar dahingehend, dass der stationäre Handel wieder mehr Wertschätzung und Unterstützung erfährt.

Während die Großen weiter um ihre Existenz kämpfen müssen, schöpfen die Kleinen neuen Mut. „Die Erleichterung ist groß“, freut sich Steffen Schau (Moden Schau, ca. 200 Quadratmeter Verkaufsfläche) auf den Neustart am kommenden Montag. „Die Sommerware ist da, das Wetter ist gut. Es kann losgehen“, sagt der Geschäftsmann, der überzeugt ist, die Auflagen etwa zu Mindestabständen oder zur Hygiene problemlos einhalten zu können. „Für unsere Mitarbeiter stehen Mundschutz und Desinfektionsmittel zur Verfügung, der Kassenbereich ist mit einer Plexiglasscheibe abgeschirmt, und den Zutritt zum Geschäft können wir gut steuern.“

Startklar ist auch Rudolf Eismann (Hobby + Heim, ca. 90 Quadratmeter), den der Corona-Lockdown wenige Tage nach der Wiedereröffnung am neuen Standort Süringstraße kalt erwischt hat. Das Ostergeschäft fiel komplett aus. Etwas Positives konnte Eismann der Zwangspause gleichwohl abgewinnen. „So hatten wir genug Luft, uns nach dem Umzug zu sortieren.“

Wie Schau und Eismann sind zahlreiche Einzelhändler ab Montag wieder für die Kunden da. Alle zusammen sind sich bewusst, dassHändler und Kunden verantwortungsvoll mit den neuen Freiheiten umgehen müssen, um diese und weitere Lockerungen nicht zu gefährden. Schau: „Man darf jetzt nicht übermütig werden.“

Gudrun Hagebölling (NordArt, ca. 80 Quadratmeter), die gestern mit Umräumen beschäftigt ist, damit die Kunden Abstand voneinander halten können, gibt sich optimistisch: „Die Coesfelder haben sich doch bislang ganz vernünftig verhalten. Das wird sich ab Montag nicht schlagartig ändern.“