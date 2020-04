„Von Partnerschaftlichkeit nichts zu spüren“

Coesfeld (jd). Der Brief sei überraschend gekommen. „Niemals hätte ich dieses Verhalten – vor allem ohne jegliche persönliche Kommunikation – der Firma Ernsting zugetraut“, berichtet ein Immobilienverwalter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Im Auftrag seines Kunden verwaltet er in Deutschland unter anderem eine Immobilie, die Ernsting’s family für eine ihrer Filialen angemietet hat. Anfang April erreichte ihn und andere Vermieter ein Schreiben, in dem das Unternehmen ankündigt, die fortlaufenden Miet- und Nebenkostenzahlungen auszusetzen bis die staatlich angeordneten Schließungen ihrer Geschäfte aufgehoben werden. „Ich konnte es einfach nicht glauben, dass so ein solides Unternehmen mit einem ausgezeichneten Ruf in der Vermieterbranche vollkommen unerwartet nicht nur für die kommenden Monate, sondern in einem unpersönlichen Schreiben auch für die bereits bezahlte Miete des Monats März entsprechende Mietkürzungen ankündigt“, so der Verwalter weiter.

Von Jessica Demmer