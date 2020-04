Verdopplungszeit bei 17 Tagen

Coesfeld (ds). Die Ausbreitung des Corona-Virus hat sich auch in der Kreisstadt deutlich verlangsamt. Die Zahl der Infizierten stieg von 76 auf 77, wovon 33 schon wieder gesund sind. Es blieb bei sechs Toten. Nach Berechnungen unserer Zeitung, die auf den Zahlen des Kreisgesundheitsamtes fußen, liegt die Verdopplungszeit bei Ansteckungen in Coesfeld mittlerweile bei 17 Tagen. Allerdings sprechen Experten davon, dass die Verdopplungszeit, wenn die Ausbreitung nicht mehr so exponentiell verläuft, auch an Aussagekraft verliert. Eine Berechnung der aussagekräftigeren Reproduktionsrate (wie viele Menschen jeder Infizierte ansteckt) ist für Coesfeld nicht möglich. Da fehlt die Datengrundlage.

Von Detlef Scherle