Stadt soll Gastronomen und Händler entlasten

Coesfeld. Wenn Gastronomen für die Bewirtung und Händler für ihre Warenpräsentation oder Werbeständer öffentliche Flächen in Anspruch nehmen, müssen sie dafür eine Gebühr an die Stadt entrichten. 2,50 Euro pro Quadratmeter sind beispielsweise laut gültiger Satzung monatlich für Außengastronomie in der Fußgängerzone fällig. Jährlich kommen über die Vergabe dieser Sondernutzungsrechte mehr als 26 000 Euro für den Stadtsäckel zusammen. Das „Kleeblattbündnis“ (Pro Coesfeld, SPD, Grüne, Aktiv für Coesfeld) und ihre Bürgermeister-Kandidatin Eliza Diekmann wollen die Betriebe in der Corona-Krise entlasten und beantragen daher, den Gebühreneinzug in diesem Jahr auszusetzen. „Unsere Möglichkeiten als Stadt zu helfen, sind ja begrenzt“, meint Diekmann. Aber das sei eine Stellschraube, an der man drehen könnte. Drei- bis vierstellige Summen seien das je nach Flächengröße, weist Thomas Stallmeyer (SPD) darauf hin, dass es für die einzelnen Betriebe teilweise um erhebliche Beträge gehe. So zahle schon ein kleines Café 800 Euro im Jahr für die Möglichkeit, Tische und Stühle aufzustellen, nennt Diekmann ein Beispiel. Wie Andrea Zirkel, Pressesprecherin der Stadt Coesfeld, auf AZ-Nachfrage erläutert, sind insgesamt 140 Betriebe von der Satzung betroffen, 20 davon mit Außengastronomie. Allein auf die fünf größten entfallen 6800 Euro an Gebühren.

Von Detlef Scherle