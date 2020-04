Slammerin Eva-Lisa betont vor ihrem Auftritt, „ich fühle mich sehr gut, habe richtig Lust, bin aber auch aufgeregt, weil ich seit vier Wochen nicht mehr auf der Bühne stand“. Und ihr Kollege Sebastian Hahn erklärt: „Es ist schwer humorvolle Texte ins Leere zu sprechen. Wo macht man zum Beispiel eine Pause, wenn man kein Lachen hört?“ Aber er ist guten Mutes, dass die Routine hilft und bei allen überwiegt die Freude, gemeinsam mit dem Publikum Pionierarbeit zu leisten.

Landesweit ist es tatsächlich die erste Veranstaltung, die so stattfindet und dank dem Cinema Coesfeld als Ideengeber eine wunderbare Möglichkeit auch in Krisenzeiten die Menschen mit Live-Kultur zu erfreuen. Zur Freude ist das Publikum mehr als bereit und auch dazu, zu zeigen, was man mit Autos alles zum Ausdruck bringen kann. So empfängt ein großes Hup-Konzert den Moderator, eine Applaus-Probe mit geöffneten Fenstern lässt Jubel hören und auch Autowackeln ist angesagt.

„Haben Sie Spaß – wir nutzen die Krise“, ruft Freddy auf der Bühne. Kameras übertragen ihn und die Slammer auf die große Leinwand, so dass jede Regung, jede Geste perfekt zu verfolgen sind. Den Anfang macht mutig die Coesfelderin Helena Kestermann, die mit einem gut in die Zeit passenden Text den erwachenden Frühling preist, aber auch dunkle Seiten wie Angst und Depressionen zum Ausdruck bringt. Ihr Beitrag läuft außerhalb der Wertung.

Dann gehört die Bühne vier Slammern, die alle mit einem ganz eigenen Stil, ihrer Liebe zum Wort und ihrem Engagement, mit dem sie sich auf intensive Gedankenreisen begeben, begeistern. So entdeckt Florian Stein vor lauter Langweile in Corona-Isolation ein Silberfischchen als Freund, Eva-Lisa begeistert mit einem wunderbar poetischen Text über kulinarische Genüsse, Sebastian Hahn bricht eine köstliche Lanze für die Norddeutsche Mundfaulheit oder Jonny kreiert eine eigene Evolutionstheorie.

Angeleitet von dem locker-schlagfertigen Moderator – Freddy erweist sich als echter Profi, der aus der Situation mehr als das Beste macht – wertet das Publikum mit Hupe, Fernlicht oder Warnblinkleuchte. Das klappt hervorragend, bereitet allen samt entfesselten Hupkonzerten großes Vergnügen und am Ende dieses wohltuenden Abends gibt es mit Sebastian Hahn und Florian Stein gleich zwei Sieger. Chapeau an alle Beteiligten!