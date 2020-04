Das lange Warten auf den großen Tag

87 Jungen und Mädchen, die am 17., 24. und 31. Mai erstmals die heilige Kommunion empfangen hätten, sind von der Verschiebung betroffen. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, die bewusst abgewartet hätten, wie sich der Lockdown nach Ostern gestaltet. Als aber am Mittwoch klar war, dass es bei deutlichen Einschränkungen bleibt, wurde der Knoten durchgeschlagen, um den betroffenen Familien Planungssicherheit zu geben. Verschoben wird auch die Firmung, die in Anna Katharina bereits am 26. April hätte stattfinden sollen – auf Dezember. Ein genauer Termin muss noch mit dem Weihbischof abgestimmt werden, der das Sakrament der Firmung spendet.

Auch in Lette (St. Johannes der Täufer) findet die Kommunionfeier nicht wie geplant am 17. Mai statt, sondern wird in den Herbst verschoben. Einen Termin gibt es noch nicht. 40 Kinder müssen auf ihren großen Tag warten. „Die Gesundheit geht vor“, wirbt Pfarrer Stephan Wolf um Verständnis. Und weiter: „Ich kann nicht für den Schutz garantieren, wenn 400 Leute in der Kirche sind.“ Die Firmung finde in Lette erst im November statt und sei deshalb im Moment kein Thema, so Wolf.

Offen ist gestern noch, wie die St.-Lamberti-Gemeinde in Coesfeld mit den Erstkommunionfeiern verfährt, die für den 17. und 24. Mai terminiert sind. Eine offizielle Absage gibt es noch nicht, auch weil Pfarrdechant Johannes Arntz ein Signal aus Münster abwarten möchte. „Wir rechnen aber nicht damit, dass die Feiern in gewohnter Weise stattfinden können“, so Arntz. 80 Mädchen und Jungen sind betroffen. Die Firmfeiern sind auch in St. Lamberti noch kein Thema, da sie erst am Jahresende im Kalender stehen.

Die Evangelische Gemeinde hat nach Auskunft von Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann schon früh entschieden, die Konfirmationsfeiern, die am 2. und 3. Mai vorgesehen waren, auf den 19. und 27. 9. zu verschieben. „Wir wollten den 50 betroffenen Jugendlichen und ihren Eltern früh Planungssicherheit geben“, sagt Henke-Ostermann.

Lauter Terminverschiebungen auf das letzte Drittel des Jahres, Johannes Hammans kommentiert sie so: „Das wird wird ein heißer Herbst.“ Ob sie tatsächlich realisiert werden, hängt davon ab, wie sich die Corona-Lage entwickelt.