Mit maximal fünf Kunden im Geschäft Abstand gewährleisten

In ihren Laden dürfen maximal fünf Kunden. „So können wir den Sicherheitsabstand gewährleisten.“ Seit sie ihr Geschäft wie alle anderen am 18. März schließen musste, hat sie sich mit einem Bring- und Lieferservice ihres Sortiments über Wasser gehalten. Kuscheltiere, Lego, Gesellschaftsspiele und anderes Spielzeug waren durchaus gefragt. „Ich kann mich nur bei allen Kunden bedanken, die diesen Service auch in Anspruch genommen haben.“

Wer sich nicht sicher war, was er wollte und Inspirationen brauchte, für den haben Erika Eismann und ihre Mitarbeiter Fotos des Sortiments gemacht. „Wir haben dafür sogar extra eine kleine Ecke eingerichtet. Vor einem schwarzen Hintergrund haben wir alles fotografiert.“ Not mache eben erfinderisch. Morgens wurde die bestellte Ware verpackt, nachmittags ausgeliefert. „So haben mein Mann und ich auch mal wieder etwas von Coesfeld gesehen“, sagt sie mit einem Lachen und gewinnt der schwierigen Situation in den letzten Wochen noch etwas Positives ab. Generell sei sie kein Mensch, der klagt. „Man muss halt einfach weitermachen.“

Das macht sie jetzt auch. Seit die Bundesregierung am Mittwoch verkündet hat, dass die Geschäfte unter 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen, ist sie mit ihren Mitarbeitern fleißig gewesen und hat das Geschäft „noch einmal aufgeräumt und grundgereinigt.“ Alles mit dem nötigen Abstand. Erika Eismann harrt jetzt der Dinge, die da kommen. „Wir haben alles vorbereitet, mal sehen, was uns jetzt erwartet.“