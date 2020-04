Wo der Heimwerker aktuell noch fleißig im eigenen Garten arbeitet und zum Beispiel neue Steine verlegt oder Garten- und Landschaftsbaufirmen bestehende Projekte weiterführen, könne es in ein paar Wochen oder Monaten ganz anders aussehen. „Da müssen wir auf jeden Fall die gesamtwirtschaftliche Situation im Blick behalten.“

Einen direkten Verkauf an Endkunden gibt es bei Klostermann nicht. Die Produkte gehen ausschließlich über den Baustofffachhandel, der geöffnet hat. „Normalerweise bieten wir aber in unserem Park der 1000 Steine zumindest eine persönliche Beratung an. Die kann aktuell nicht stattfinden“, informiert der Geschäftsführer. „Aber wir haben den Park weiterhin geöffnet. Ein wenig Inspiration an frischer Luft ist ja nicht verkehrt“, ringt er der Situation noch etwas Positives ab. Zudem habe es weitere Änderungen in der Organisation gegeben. „Der Großteil unserer kaufmännischen Belegschaft arbeitet im Homeoffice. Den anderen Teil haben wir in zwei Gruppen geteilt, so dass sie sich nicht begegnen. In der Produktion findet eine kontaktlose Schichtübergabe statt, damit im Falle einer Erkrankung nicht direkt das Unternehmen unter Quarantäne gestellt wird. Der Kontakt untereinander ist auf ein absolutes Minimum reduziert.“

Auch hinsichtlich der Rohstofflieferung ist Florian Klostermann guter Dinge. „Glücklicherweise beziehen wir diese hauptsächlich aus Deutschland und einigen wenigen nahen EU-Ländern. Insofern können wir unabhängig von den Regelungen in anderen Ländern arbeiten.“ Auch der Export sei kein Thema. „90 Prozent unserer Umsatzes erwirtschaften wir in Deutschland.“

130 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in Coesfeld und in einer kleinen Zweigstelle in Darfeld. „Die Firma existiert im 116. Jahr. Wir haben zwei Kriege und die Finanzkrise erlebt. Wir behalten einen kühlen Kopf.“