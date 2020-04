Eindrucksvolles Zeichen für Nähe trotz Distanz

Statt eines Empfangs mit Glockengeläut – die Glocke fehlt natürlich in der Fabrik – ruft Hammans bei der Begrüßung alle zu einem Hupkonzert auf. Komisch ist das Gefühl beim Eröffnungslied – auch wenn Berks, begleitet von Blasi, auf der Bühne den Ton angibt, fehlt die Gemeinschaft gerade beim Singen doch sehr.

Aber die Art, wie die Pfarrerin der evangelischen Gemeinde und der Pastor der Anna Katharina Gemeinde diesen Gottesdienst halten, berührt auf besondere Weise. Unter dem Thema „Traumfabrik oder Doku“ stellen sie den „ungläubigen Thomas“, einen der die Wahrheit will und erst glaubt, nachdem er seine Hand in Christi Wunden gelegt hat und sich seinem Schmerz gestellt hat, in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen. Schön ist der Wechsel der Perspektive durch die Kamera, mal sind die Gesichter der Beteiligten groß auf der Leinwand zu sehen, mal eine brennende Kerze und immer wieder das Kreuz. Eindrucksvoll ist auch die Predigt, bei der Hammans und Henke-Ostermann abwechselnd ihre Gedanken zum Ausdruck bringen. Hammans geht von persönlichen Erlebnissen aus, dem ungläubig staunenden Kind, das ein besonderes Geschenk so wenig fassen kann wie Thomas die Wunden. Oder ein Mädchen, dass vor Freude über die verschobene Kommunion jubelt, denn es hatte Angst, sie könne ganz ausfallen. „Die Kommunion im Oktober wird ein ganz besonderes Erlebnis“, ist sich Hammans sicher, nach so langem Verzicht. Henke-Ostermann nimmt die Welt in den Blick. Die unsichtbare Gefahr Corona sei lange nicht wirklich gewesen, werde erst real, „wir die Finger in Wunden legen“, wenn es die Menschen betrifft, die wir kennen. „Wir ernten mit diesem Virus was wir gesät haben“, ruft sie ihre Zuhörer auf, in dieser Zeit der Langsamkeit zu lernen, umzudenken.

Am Ende gibt es auf großer Leinwand den musikalischen Osterflashmob, für den Blasi 80 Sänger zusammengeschnitten hat. So wird dieser Gottesdienst ein eindrucksvolles Zeichen, wie die Menschen in der Krise zusammenstehen können, auch ohne sich dabei nah zu sein.

Übrigens: Es soll einen weiteren Autokino-Gottesdienst geben.