Zwei weitere Corona-Tote in Coesfeld

Coesfeld (ds). Das Kreisgesundheitsamt hat am Montag zwei weitere Todesfälle in der Stadt Coesfeld gemeldet. Ein älterer Mann und eine ältere Frau sind im Krankenhaus am Coronavirus verstorben. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf acht. Die Zahl der Infizierten stieg in Coesfeld von 79 auf 80. 38 sind aber bereits wieder gesundet. Kreisweit sind drei neue Todesfälle zu beklagen – zu den Coesfeldern kommt noch ein älterer Mann aus Dülmen. Damit endete die Infektion mit dem Coronavirus kreisweit für mittlerweile insgesamt 16 Menschen tödlich. | Kreis Coesfeld

Von Detlef Scherle