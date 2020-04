Vorsichtiges Interesse, kein Ansturm

Coesfeld. Vorsichtig kehrt wieder Leben ein in den Einzelhandel. „Viele Kunden schauen erstmal, wie der Ablauf im Geschäft ist und achten auf den Abstand untereinander“, so Agatha Marpe, Filialleiterin von D-sous. Wie viele andere Einzelhändler mit einer Ladenfläche unter 800 Quadratmetern durfte auch das Wäschefachgeschäft in der Kupferpassage am Montag erstmals seit mehreren Wochen wieder öffnen. „Wir haben Desinfektionsmittel an beiden Eingängen und weniger Kabinen geöffnet, damit auch die Abstände überall eingehalten werden.“ Das funktioniere gut, schließlich sei der Kundenstrom zwar stetig, aber auch nicht übermäßig. „Für die Maßnahmen hat jeder Verständnis. Es sind einfach alle nur froh und dankbar, dass sie wieder ein wenig vor die Tür können und ein Stückchen Normalität einkehrt“, berichtet Agatha Marpe, die wie ihre Kollegen auch eine Maske trägt. Sie hofft, dass sich jeder an die vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln hält, so dass die Lockerungen nicht doch wieder zurückgenommen werden. „Aber ich denke, das schaffen wir“, zeigt sie sich optimistisch.

Von Jessica Demmer