Lernangebot auf freiwilliger Basis

Auch Christian Krahl, Leiter des Heriburg-Gymnasiums, und Dr. Norbert Just, Leiter des St.-Pius-Gymnasiums, sind zurzeit damit beschäftigt, die nötigen Vorbereitungen für die Ankunft der Zwölftklässler, der Jahrgangsstufe Q2, zu treffen.

Allen künftigen Abiturienten fehle eine Unterrichtszeit von drei Wochen, die vor den Osterferien wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sei. Die Abitur-Vorklausuren seien zum Glück bereits alle geschrieben worden, sagt Angela Bülo. „Aber es gibt bei den 90 betroffenen Schülern einen berechtigten Hunger nach Rückfragen“, fügt sie hinzu. Es werde für den Zeitraum von Donnerstag (23. 4.) bis Freitag (8. 5.) einen komplett neuen Stundenplan geben. Am Dienstag (12. 5.) stehen dann die schriftlichen Abiturprüfungen auf dem Kalender. „Die Schüler meistern die aktuelle Situation mit Bravour“, kommentiert Angela Bülo. Schließlich gehe es beim Wiederbeginn des Unterrichts und bei den Abiturprüfungen nicht nur um Terminverschiebungen, sondern auch darum, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Wer am Unterricht auf freiwilliger Basis im Vorfeld des Abiturs nicht teilnehmen möchte, werde gebeten, sich abzumelden.

Am Heriburg-Gymnasium wird es ebenfalls Lernangebote in den jeweiligen Prüfungsfächern geben, außerdem werden den Zwölftklässlern die letzten Klausuren zurückgegeben. Neben den organisatorischen Aufgaben, die das Kollegium aktuell meistern muss, gehe es auch darum, die emotionale Situation der Schüler zu berücksichtigen. „Wir müssen ganz viel Trost spenden“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Christine Uphues. Den Schülern stehe die Traurigkeit darüber, dass ihr Schulabschluss ohne die üblichen Rituale wie Mottowoche, Abiturfeier und Abiball über die Bühne gehen wird, ins Gesicht geschrieben. Für die übrigen Schüler der Klassen fünf bis elf gibt es weiterhin Lernangebote auf den bekannten Plattformen im Netz.

Am St.-Pius-Gymnasium werden 72 künftige Abiturienten im Schulgebäude zurückerwartet. Schulleiter Dr. Norbert Just und sein Kollegium zeigen sich bestens vorbereitet. „Wir haben eine klare Aufgabe und müssen gucken, was geht“, sagt er.

Das Pius-Gymnasium verfüge über ausreichend Platz, um kleine Lerngruppen von jeweils fünf Schülern zu bilden, die sich in verschiedenen Klassenzimmern aufhalten können. Für einen Unterricht in einer größeren Gruppe könnten die Aula und die Mensa genutzt werden. „Wir werden demnächst mit offenen Türen unterrichten, damit niemand mehr eine Türklinke anfassen muss. Damit können wir das Ansteckungsrisiko verringern.“ Natürlich gebe es darüber hinaus auch einen umfassenden Hygieneplan.

Inzwischen habe sich gezeigt, dass das sogenannte Homeschooling, das Lernen zu Hause, hervorragend funktioniere. Die 62 Lehrer versorgen alle 725 Schüler seit Mitte März mit Lernstoff und stehen in ständigem Kontakt mit den Schülern.