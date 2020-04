Die vier Abschlussklassen der Freiherr-vom-Stein-Realschule werden jeweils halbiert und getrennt voneinander von ihren Fachlehrern unterrichtet. Abstands-Regeln und Hygiene-Vorschriften seien strikt einzuhalten. „Wir haben zum Beispiel Sitz- und Wegepläne ausgearbeitet“, sagt Bernhild Kunstleben. „Das Ganze ist ein riesiges logistisches Unterfangen. Wir nehmen die Herausforderung an und werden es schaffen“, blickt die Schulleiterin frohen Mutes in die Zukunft. „Es ist unsere Aufgabe, den Unterricht jetzt neu zu organisieren, um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten“, fügt sie hinzu. In einer Dienstbesprechung für alle Coesfelder Schulleiter im Rathaus habe es weitere Informationen zum Schulstart gegeben.

Bernhild Kunstleben zeigt sich begeistert vom Verhalten der Eltern, die ihren Teil dazu beitragen würden, dass die Schüler den Unterrichtsausfall durch Corona gut verkraften. Die Schüler werden seit Mitte März mit Hausaufgaben versorgt, sodass sie zu Hause lernen können.

Wann allerdings die übrigen 520 Schüler der Jahrgänge fünf bis neun der Freiherr-vom-Stein-Realschule in den gewohnten Schulalltag zurückkehren, werde das Ministerium zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. „Wir leben in diesem Punkte von der Hand in den Mund“, räumt Bernhild Kunstleben ein.

Astrid David, Leiterin der Theodor-Heuss-Realschule, hat bereits eine Begehung des Schulgebäudes mit dem Hausmeister und dem Sicherheitsbeauftragten vorgenommen, um bestens auf die Ankunft der 88 Zehntklässler am Donnerstag vorbereitet zu sein. Sie freut sich darüber, dass in der Schule genügend Platz vorhanden sei, um die einzelnen Schülergruppen räumlich voneinander zu trennen. „Aus Sicherheitsgründen trennen wir sehr stark“, betont Astrid David. Die Schüler würden nicht nur in den Kernfächern Deutsch Mathematik und Englisch unterrichtet, sondern in möglichst vielen weiteren Fächern, auch in den Naturwissenschaften. „Das ist gerade für diejenigen Absolventen wichtig, die nach den Sommerferien zum Gymnasium wechseln. Sie sollen später möglichst wenige Lücken haben, was den Lernstoff betrifft“, sagt die Schulleiterin. Die Zehntklässler werden ab Donnerstag jeden Tag einen vollen Stundenplan von morgens 7.55 Uhr bis mittags um 13 Uhr haben.

Für die Schüler der Jahrgänge fünf bis neun bleibe die Schule vorerst bis zum 4. Mai geschlossen, wie David betont. Für die fünften bis sechsten Jahrgänge laufe die Notbetreuung jetzt erst richtig an, nachdem sie vorher nicht genutzt worden sei. Dabei handele es sich lediglich um eine Betreuung und nicht um einen Unterricht, wie Astrid David nochmal aus aktuellem Anlass betont.