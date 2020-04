Loreen Sonntag gewinnt die AZ-Osterei-Aktion

Coesfeld (leg). Herzlichen Glückwunsch an Loreen Sonntag: Sie hat bei der AZ-Osterei-Aktion 15 Eier entdeckt und lag damit goldrichtig. Da in diesem Jahr die traditionelle Suche nach den AZ-Eiern ausfallen musste, konnten die Leser in diesem Wimmelbild die versteckten Eier aufstöbern. „Ich habe gemeinsam mit meinem Bruder gesucht“, erklärt die Gewinnerin. Sie wurde unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung, darunter viele kreativ-ausgemalte Kunstwerke, ausgelost und darf sich jetzt über einen 50-Euro-Gutschein für die Spielekiste in Coesfeld freuen. Diesen kann sie sich in der Coesfelder AZ-Redaktion, Rosenstraße 2, abholen.

Von Leon Eggemann