„Notfalls geplante Projekte verschieben“

So sei eine Idee, Parkgebühren für Händler, Handwerker und Pflegedienste auszusetzen. „Wenn die Einzelhändler schon ihren stationären Handel mit dem Onlingeschäft verknüpfen und Lieferdienste anbieten können, dürfen sie nicht noch mit Parkscheinen belastet werden“, sagt Tranel. Gleiches gelte für Handwerker, die auch mal mit mehreren Autos zur Baustelle kommen. Gerade in diesen Zeiten. In diesem Zusammenhang erklärt er: „Wir wollen eine verstärkte Auftragsvergabe an die örtliche Wirtschaft und eine zeitnahe Bezahlung, um die Firmen zu stabilisieren.“ Hinsichtlich des Vergaberechts würden bereits auf Landesebene Erleichterungen geprüft.

Auch halte Gerrit Tranel die Unterstützung der betriebswirtschaftlich aufgestellten Vereine mit einem bestimmten Zuschuss pro zahlendes Mitglied für notwendig. „Die Vereine sind ein wichtiges Element in unserem Stadtgefüge.“ Ebenso wie die Gastronomie: „Wenn von der Landesebene die Erlaubnis kommt, dass wieder unter bestimmten Voraussetzungen geöffnet werden darf, sollten wir prüfen, inwiefern wir den Gastronomen mehr Platz für die Außenflächen zur Verfügung stellen können.“ So könne er sich vorstellen, temporär zu bestimmten Tageszeiten zum Beispiel die Bernhard-von-Galen-Straße für den Verkehr zu sperren. „Ich weiß, dass wir sie lange nicht nutzen konnten, aber es wäre zumindest eine Idee.“ Ebenso wie die, den Marktplatz großzügiger zu bestuhlen. Gleiches gelte für andere Außenbereiche verschiedener Gastronomiebetriebe. „Wir müssen nur verantwortungsvoll mit dem Abstand umgehen“, warnt Tranel zugleich.

Bei all den akuten, aber auch mittelfristigen Maßnahmen brauche es eine flexible und kreative Wirtschaftsförderung. „Ein erster Schritt ist mit Frau Borgmann als Wirtschaftsförderin getan, aber es ist auch eine ehrliche Analyse notwendig, ob die personellen Kapazitäten ausreichen oder nicht doch aufgestockt werden müssen“, sagt der Bürgermeisterkandidat ganz offen. Denn Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung könnten viel bewegen, bräuchten aber entsprechend Personal, das auch perspektivisch aktiver Entwicklungen in der heimischen Wirtschaft vorantreiben könne.

Perspektivisch, also nach der Krise, gebe es weitere Ideen, so unter anderem: „Wir wollen die gewerbliche Entwicklung gezielt durch passgenaue Gewerbeflächenangebote in Coesfeld und in Lette voranbringen.“ Verwaltung und Politik sollen als unmittelbarer Ansprechpartner etabliert und das Wachstumspotenzial der Dienstleistungsbranche weiterentwickelt werden. „Durch Ansiedlung und Förderung von Existenzgründungen“, so Gerrit Tranel. Auch solle der Glasfaserausbau weiter vorangetrieben und überall LTE zur Verfügung gestellt werden.