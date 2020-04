„Jede Lockerung enthält immer den Halbsatz, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen“, erklärt Thomas Bücking. Rund um ein Lagerfeuer sei ein Abstand von zwei Metern zwar noch möglich. „Aber in unseren Achter-Schlafräumen wird es vermutlich schwer, die festgelegten Standards einzuhalten“, ist der Mitarbeiter der Sirksfelder Schule skeptisch.

Finanziell verzeichne die Sirksfelder Schule durch die Absagen der Belegungen Ausfälle in einer Größenordnung zwischen 26 000 und 30 0000 Euro. 9000 Euro Corona-Soforthilfe und Einsparungen von geschätzt 6000 Euro reduzieren die Finanzlücke um die Hälfte. „Die Bücking’sche Jugenstiftung gibt noch mal rund 5000 Euro“, sagt Thomas Bücking als Vorsitzender der Stiftung. Bleibt immer noch ein Defizit von rund 10 000 Euro. „Am Ende sind wir Optimisten“, glaubt Bücking mit einem Lächeln, dass die Sirksfelder Schule die Krise überstehen wird. Aber: „Das tut uns schon weh.“

Gleiches gilt auch für die Absagen der Ferienfreizeit und der geplanten Reise nach Weißrussland, die im Mai stattgefunden hätte. „Da hätten wir vor acht Wochen noch nicht dran gedacht“, meint Bücking. „Nach den neuesten Entwicklungen hätten wir die Freizeit unserseits aber auch abgesagt, weil die Pandemie auch in Weißrussland um sich greift und das Land mit einer Verzögerung von vier bis sechs Wochen trifft“, erläutert Bücking. „Außerdem hätten wir unter diesen Umständen wohl auch keine Gasteltern bekommen“, glaubt der Sprecher der Kinderhilfe Tschernobyl. Nun sei ihnen Weißrusslands Präsident Lukaschenko aber sogar zuvorgekommen, berichtet Bücking von widersprüchlichen Aktionen des diktatorischen Regimes. Denn einerseits leugnet Lukaschenko die Pandemie in seinem Land. Andererseits ist den Kindern die Ausreise nun auch verboten.

Über E-Mail und WhatsApp ist Thomas Bücking in regelmäßigem Austausch mit seinen Freunden in Belarus und beobachtet eine unterschiedliche Attitüde gegenüber der Krise im ländlichen Bereich und in der Stadt. „In den Dörfern wird eher die präsidiale Botschaft wahrgenommen und das Leben geht ,normal’ weiter“, erzählt Bücking. Allerdings sei es den Eltern wiederum freigestellt, ihre Kinder in die Kita oder die Schule zu schicken. „In der Stadt sind die Menschen deutlich kritischer“, so Bücking.

Er ist jedoch zuversichtlich, dass die Ferienfreizeit im kommenden Jahr wieder stattfinden kann. Denn die Finanzierung durch die Kinderhilfe Tschernobyl, die strikt getrennt wird von jener der Sirksfelder Schule, stehe bereits immer im Dezember des Vorjahres. „Das reißt uns wahrscheinlich im nächsten Jahr ein Loch in die Finanzierung“, sagt Bücking angesichts der Tatsache, dass schon der Frühjahrsmarkt zugunsten der Kinderhilfe bei Tönnemann ausfallen musste. „Aber es wird ein Stück weit dadurch kompensiert, dass nun ja auch keine Ferienfreizeit stattfindet“, ergänzt Bücking. Auch die humanitäre Hilfe soll trotz allem weiterlaufen; in welchem Umfang, werde zurzeit noch geprüft.

Ein Hoffnungsschimmer ist auch die Herbst- und Adventsausstellung am 8. November. „Da setzen wir drauf, dass die wieder stattfinden darf“, so Thomas Bücking. Denn schließlich ist er immer noch Optimist.