Dirk Bodenstein von Taxi Lette bezeichnet die Situation in seiner Branche als „Katastrophe“. Seine zwei Mitarbeiter, die vor dem Hintergrund einer Infektion mit dem Coronavirus aus Altersgründen zur Risikogruppe gehören, sind schon nicht mehr im Einsatz. Auch angesichts der geringen Nachfrage nach einem Taxi mache das keinen Sinn.

Aktuell führt Dirk Bodenstein fast nur noch Krankenfahrten durch. Er bringt Patienten zur Dialyse, zur Chemotherapie oder zur Bestrahlung. „Dabei bin ich völlig vermummt, denn ich nutze eine Schutzmaske fürs Gesicht und Handschuhe“, sagt er.

Auch der Umgang mit Desinfektionsmitteln ist mittlerweile zu seiner Alltagsroutine geworden. „Diese Fahrten sind für die Menschen unbedingt notwendig“, sagt Dirk Bodenstein. Aber wenn es um Fahrten zu Arztpraxen gehe, sei die ältere Generation aktuell sehr zurückhaltend.

„Die alten Menschen haben offensichtlich sehr viel Angst, sich bei einem Arztbesuch mit dem Coronavirus anstecken zu können und verzichten lieber darauf“, hat der Taxiunternehmer festgestellt. Aktuell sei er immer nur tagsüber unterwegs, weil es keinen Bedarf mehr gebe, dass jemand nachts von einem Diskobesuch, einem geselligen Abend in der Gaststätte oder einer kulturellen Veranstaltung nacht Hause gebracht werden wolle.

„Diese Fahrten sind natürlich völlig weggebrochen“, bedauert auch Taxi-Unternehmerin Annette Kestermann. Die Anzahl aller Fahrten habe sich seit den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie halbiert.

Auch Monteure, die für die großen Betriebe in Coesfeld tätig seien, würden aktuell nicht mehr zu den Fahrgästen gehören. „All das zeigt uns, wie unsere Branche mit vielen anderen Branchen verzahnt ist“, sagt Annette Kestermann. Im Vergleich zur Gastronomie, die es besonders hart treffe, sei man noch ein wenig besser dran.

Allerdings seien auch Schulfahrten und Fahrten für Senioren zur Tagespflege weggefallen, sagt die Unternehmerin.

Ältere Menschen würden das Taxi noch für dringend notwendige Einkäufe oder absolut nicht aufschiebbare Arztbesuche nutzen. „Die Senioren zeigen sich dabei im Hinblick auf ihre eigene Gesundheit sehr verantwortungsbewusst“, hat die Taxi-Unternehmerin festgestellt. Sie ist gehalten, stets nur einen Fahrgast zu befördern. Dieser soll nach Möglichkeit auf der Rückbank Platz nehmen, damit der nötige Abstand gehalten werden könne. „Soweit das bei dem ohnehin eng begrenzten Innenraum eines Autos möglich ist“, betont Kestermann.

Unternehmer Frank Fischer ist von der Betriebspflicht entbunden. Er hat sein Taxi-Unternehmen im Januar auf Mietwagen umgestellt. Das heißt, dass er nur noch auf Abruf arbeitet. Gleichzeitig bedeutet dass aber auch, dass es für ihn keine spontanen Fahrten mehr gibt.

Er darf also zum Beispiel mit seinem Fahrzeug nicht am Bahnhof stehen und dort auf zufällige Fahrgäste warten. „Ich kann nach Bedarf arbeiten und meine Zeiten frei einteilen.“ Dennoch ist Frank Fischer genauso von der stark zurückgegangenen Nachfrage betroffen. „Aktuell habe ich nur noch Krankenfahrten.“ So sei noch nicht abzusehen, wann sich die Situation wieder verbessere.