Nepo wohl wegen Sanierung im Sinkflug

Für Schuldezernent Dr. Thomas Robers ist das „ein Stück weit nachvollziehbar“ angesichts der bevorstehenden Baumaßnahme am Schulzentrum. „Eltern befürchten vielleicht, dass ihre Kinder von gewissen Einschränkungen betroffen sein werden“, so Robers. Denn um Kosten für eine Interimslösung zu sparen, setzt die Stadt darauf, dass der Unterricht weiter im Schulgebäude stattfindet.

Exakt gleich geblieben sind die 93 Anmeldungen am St.-Pius-Gymnasium, sodass dort wie im Vorjahr wieder drei Klassen gebildet werden. In der Summe hat sich bei den Gymnasien nicht viel geändert. 206 Schüler wechseln zum kommenden Schuljahr zu einem der drei Coesfelder Gymnasien (Vorjahr: 218), darunter 122 aus Coesfeld und 84 aus den Nachbargemeinden. Wer aus den umliegenden Orten zu einer weiterführende Schule wechselt, entscheidet sich am häufigsten fürs St.-Pius-Gymnasium (35), gefolgt vom Nepomucenum (31). Hier verzeichnet das Heriburg nur 18 Anmeldungen. Die meisten Schüler kommen laut Robers aus Rosendahl, gefolgt von Billerbeck und Gescher.

Fast gleich geblieben sind mit 183 auch die Schülerzahlen auf den Realschulen (Vorjahr: 181). Davon entfallen 108 Anmeldungen auf die Freiherr-vom-Stein-Realschule (107) und 75 auf die Theodor-Heuss-Realschule (74). Die Klassenstärke bleibt gleich. Erfreulich sei hier, so Robers, der „große Zulauf aus den Nachbargemeinden.“ Dort entschieden sich 62 Schüler auf eine Coesfelder Realschule zu wechseln.

Die Kreuzschule nimmt in diesem Jahr 26 Schüler auf (Vorjahr: 29) und bildet eine Eingangsklasse, bei der durch „pädagogische Mittel eine Betreuung in zwei Gruppen erfolgt“, erklärt Robers. Dies sei auch sinnvoll, wie Fachbereichsleiterin Dorothee Heitz weiß: „Die Schülerzahl steigt erfahrungsgemäß aufgrund der Rückläufer in den aufsteigenden Jahrgängen ab Klasse 6 deutlich an.“ Dann seien voraussichtlich ohnehin mindestens zwei Klassen erforderlich.

Insgesamt halten die Coesfelder ihren Schulen die Treue. Die Übergangsquote liegt bei 95,05 % (Vorjahr: 96,36 %). Von den 415 Schülern (428), die die städtischen Schulen und das Bischöfliche Pius-Gymnasium aufnehmen, kommen 269 (265) Schüler aus der Kreisstadt. Nur 13 Coesfelder wechseln an Schulen in anderen Orten – vor allem an die Gesamtschulen. Darunter sind zwei Schüler, die nach Billerbeck wechseln und zehn, die zur Gesamtschule in Gescher gehen. Eine Person wechselt auf eine auswärtige Sekundarschule. Ebenfalls eine Person aus Coesfeld geht auf eine Förderschule.

„Damit nehmen wir uns aber gegenseitig nichts weg, sondern tragen insgesamt zum regionalen Bildungsangebot bei“, meint Robers, der mit den Zahlen „sehr zufrieden“ ist. Und die Tendenz ist steigend. Denn im kommenden Jahr seien es schon 300 Schüler, die nach der vierten Klasse eine Wahl treffen müssen.