Roller auf der Kellerstraße gestohlen

Coesfeld. Bislang unbekannte Täter haben am Freitag in der Zeit von 1 Uhr nachts bis 15.30 Uhr nachmittags einen blauen Roller der Marke Peugeot entwendet, der auf der Kellerstraße (Jakobi-Kirche) geparkt war. Der Besitzer, ein 33-jähriger Coesfelder, hatte den Roller verschlossen abgestellt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung