Steinschlange zeigt Verbundenheit

Coesfeld. Der Anfang ist gemacht, die ersten bemalten Steine liegen am Ententeich im Helmuspark an der Karlstraße. „Mal sehen, wie sich das weiter entwickelt. Platz genug gibt es ja“, sagt Olaf Oehlert, der den Stein ins Rollen gebracht und die Steinschlange – vermutlich das erste Exemplar dieser Gattung in Coesfeld – ausgewildert hat. Bei den Steinschlangen, die derzeit landauf, landab gesichtet werden, handelt es sich nicht um eine neue Reptilienart, sondern um ein Phänomen der Coronakrise, das ein wenig Abwechslung und gute Laune bringen soll. Einer legt den Grundstein und lädt dazu ein, einen oder mehrere selbst gestaltete Stein anzulegen. So wachsen derzeit an vielen Stellen in Deutschland Steinschlangen als bunter Gruß und als Zeichen der Verbundenheit in einer Zeit der Distanziertheit.

Von Christine Tibroni