Die Umstellung der Arbeitsweisen habe gut funktioniert. „Anfangs war das wirklich eine Herausforderung, es gab so viele Informationen. Aber da mussten wir einfach einen kühlen Kopf bewahren, um das Geschäft weiter intakt zu halten.“ In den ersten beiden Wochen sei noch viel Ware ausgeliefert worden, dann wurde es etwas weniger. „Ein Großteil der Ware wird in Deutschland produziert. Wir haben aber auch zum Beispiel italienische Zulieferer, die dann teils erkrankt sind oder deren Geschäfte durch den Lockdown in ihrem Land zum Erliegen gekommen sind.“ 90 Prozent der Möbel würden zudem erst produziert, wenn sie auch bestellt seien, verdeutlicht Stefan Boer. Keine Bestellungen, keine Arbeit für die Produzenten.

Doch das ändert sich nun, denn seit Montag ist das Möbelhaus wieder geöffnet und es kann fleißig bestellt werden. „Wir werden sicherlich nicht die letzten vier Wochen komplett aufholen können, aber geplante Möbelkäufe von Sofas oder Betten werden jetzt vielleicht zeitnah nachgeholt“, zeigt er sich optimistisch. Denn Staatshilfen habe es für das Unternehmen nicht gegeben. Dafür seien sie zu groß. Knapp 80 Mitarbeiter haben sie, davon rund 30 Verkäufer. Die Ausstellungsfläche beträgt 16 500 Quadratmeter. „Damit waren wir über den anfangs erlaubten 800 Quadratmetern leicht drüber“, sagt Stefan Boer mit einem Schmunzeln. „Als dann einen Tag später die Ausnahmeregelung für Möbelhäuser in NRW kam, waren wir sehr erleichtert.“ Rein theoretisch dürften sie 1650 Kunden in den Laden lassen, ein Kunde pro zehn Quadratmeter. „Aber so voll wird das hier nicht. April und Mai gehören ohnehin eher zu den etwas verkaufsschwächeren Monaten.“

Die Kunden, die jetzt kommen, kaufen eher gezielt ein. Viel geschlendert werde nicht. „Wir halten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln ein und auch unsere Kunden sind sehr diszipliniert.“