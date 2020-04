Weiterhin Schmuck produziert

Goldschmiede Heming stand nicht still

Coesfeld (jd). Von Stillstand könne nicht die Rede sein. „Ich habe in den vergangenen Wochen konstant durchgearbeitet“, sagt Petra Heming, Inhaberin der gleichnamigen Goldschmiede an der Schüppenstraße. Denn auch wenn das Ladenlokal in den letzten vier Wochen geschlossen bleiben musste, hat das Geschäft nicht geruht. „Viele Kunden, die etwas bei uns im Schaufenster gesehen haben, haben uns angerufen oder angeschrieben und wir haben ihnen die Ware kontaktlos vor die Tür gestellt.“ Das sei gut angenommen worden.