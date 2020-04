Auch Antoniner sagen ihr Schützenfest ab

Coesfeld. Auch die Coesfelder Antoniner müssen ihr geplantes Schützenfest in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Dieses sollte eigentlich vom 13. bis 15. Juni stattfinden. „Es ist dem kompletten geschäftsführenden Vorstand sehr schwergefallen, diese Entscheidung zu treffen“, so 1. Brudermeister Steffen Große Thier. „Neben dem Infektionsschutz den Mitgliedern und Gästen gegenüber, ist die Solidarität gegenüber den übrigen Coesfelder Schützenvereinen ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Entscheidung gewesen“, so Große Thier weiter. Im nächsten Jahr wird das Fest dann wieder wie gewohnt am zweiten Wochenende im Juni stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von Allgemeine Zeitung