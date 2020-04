Keine Maitour, kein Picknick, kein Stelldichein

„Unsere Ordnungskräfte werden gerade am Maifeiertag kontrollieren und konsequent Bußgelder verhängen, wenn sich jemand nicht an das Ansammlungsverbot hält, gruppenweise unterwegs ist oder sich auf Plätzen aufhält“, erläutert Dr. Robers die durch die Coronaschutz-Verordnung vorgegebene und zwischen den Ordnungsämtern im Kreis Coesfeld abgestimmte Marschroute. Die Bußgelder liegen bei mindestens 200 Euro pro Person, teilt die Stadt mit. „Daran ändert übrigens auch kein Mindestabstand etwas, wie er etwa im Einzelhandel vorgegeben ist“, macht Witte deutlich. Denn es gilt, die sozialen Kontakte weiterhin so weit wie möglich zu reduzieren, um die Verbreitung der Coronaviren zu verhindern.

Auch wenn es gerade bei schönem Wetter eine lieb gewonnene Tradition ist und der Verzicht schwerfällt, appellieren beide an die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen. „Wir müssen wachsam bleiben und können am 1. Mai keine Ausnahmen machen, das Übertragungsrisiko macht ebenfalls keine.“

Die Stadtverwaltung hatte seit Mitte März Hinweisschilder an Spielplätzen aufgestellt. Nun soll es rechtzeitig zum Maifeiertag weitere Maßnahmen geben: Der Baubetriebshof wird die sogenannte Liebeswiese an der Elsriete absperren, wo sich in den vergangenen Jahren eine große Anzahl Jugendlicher getroffen hatte. Auf dem Marktplatz, im Schlosspark und an anderen Stellen im Stadtgebiet werden außerdem Plakate darauf hinweisen, dass Abstand halten geboten ist. „Wir hoffen einfach, dass die Coesfelder weiter so besonnen und vernünftig sind“, sagt Theo Witte und ergänzt: „Und wer sich nicht an die Regeln hält, der muss halt mit den Konsequenzen rechnen.“