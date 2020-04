„Erster Schritt in die richtige Richtung“

Eine glückliche Lösung sei es aus seiner Sicht jedoch trotzdem nicht. „Wir können nur unser Erdgeschoss öffnen, die oberen Etagen bleiben geschlossen. Unsere Kunden sehen daher einen Großteil der Ware nicht“, so Hans Peter Heckmann. Was nicht heißen solle, dass sie ihnen nicht zur Verfügung stehe, denn: „Bei Kundenwünschen holen wir ihnen natürlich die entsprechende Kleidung.“ Mit dem Erdgeschoss stünden jetzt 800 Quadratmeter zur Verfügung. Rein theoretisch dürfte er damit 80 Menschen gleichzeitig in sein Modehaus an der Letter Straße lassen. Ein Kunde pro zehn Quadratmeter ist erlaubt. „Aber da wären wir schon sehr überrascht, sollte das passieren“, so Heckmann. Er rechne mit keinem großen Ansturm. Er würde lieber seine ganze Fläche öffnen. „Dann verläuft sich doch alles viel schneller. Ich wäre auch bereit, nur einen Kunden pro 20 oder 30 Quadratmeter hineinzulassen.“ Masken, Desinfektionsmittel, Abstandhalter an den Kassen – diese Vorkehrungen wurden längst getroffen. „Jetzt hoffe ich, dass alle vernünftig bleiben und Abstand halten, dann kommen wir da schon gut durch.“

Gut durch kommen im wahrsten Sinne ab heute auch die Kunden im Elektrofachmarkt Expert. „Wir haben statt eines großen Ein- und Ausgangs eine zweite Tür als Ausgang umfunktioniert und dort auch eine Kasse installiert“, berichtet Filialleiter Ingo Waltering. „So können wir den Kundenstrom besser lenken.“ Er geht ebenfalls nicht davon aus, dass es voll wird. „Wir werden anfangs auch keine großen Marketingmaßnahmen starten.“ Vielmehr habe man sich dazu entschlossen, nur 20 Kunden gleichzeitig hinein zu lassen. „Am Eingang verteilen wir Chips, ähnlich einer Fahrkarte. Am Ausgang müssen sie wieder abgegeben werden.“ So sei immer klar, wie viele Kunden im Laden sind. Rund 1000 Quadratmeter Fläche hat Expert. 200 davon wurden nun mit Holzplatten abgesperrt. Ingo Waltering freut sich, dass das Geschäft wieder öffnen darf. „In den letzten Tagen hatten wir viele Anrufe von Kunden, die uns gefragt haben, wie groß wir denn seien und ob wir wieder geöffnet haben.“

Diese Frage stellt sich ab heute nicht mehr, genau wie beim Elektronikmarkt Medimax mit seinen 1100 Quadratmetern, der ebenfalls wieder öffnen darf und einen Teilbereich abgesperrt hat. „Wir haben in den zurückliegenden Tagen alles dafür getan, dass die Hygienevorschriften erfüllt werden und freuen uns, für die Menschen aus Coesfeld wieder da zu sein“, sagt Filialleiter Gert Hoppmann. „Deshalb befinden sich aktuell Markierungen auf dem Boden, damit unsere Kunden den Sicherheitsabstand besser einhalten können. Außerdem kontrollieren wir, dass nur Kunden mit einem geeigneten Mund- und Nasenschutz den Markt betreten.“ Hinzu kommen die regelmäßige Desinfektion der Verkaufsräume sowie aller Kontaktflächen, ein Spuckschutz an der Kasse und kontaktlose Bezahloptionen. Auch werde die Kundenzahl im Geschäft kontrolliert. Die Sortimente, betonen beide Fachmärkte, stünden weiter gänzlich zur Verfügung, auch sei der Abholservice, der zuletzt als Alternative gedient hat, weiter möglich.