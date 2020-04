Coesfeld (fs). Die letzte Neuinfektion mit dem Coronavirus in der Kreisstadt hat es am vergangenen Mittwoch gegeben. Seitdem liegt die Zahl stabil bei insgesamt 82 nachgewiesenen Infektionen (Stand Montag, 16 Uhr). Im selben Zeitraum ist die Zahl der Genesenen um sechs gestiegen auf 53. Somit sind zurzeit 19 Fälle aktiv. Konstant bleibt mit zehn Menschen die Zahl derer, die an Covid-19 in Coesfeld verstorben sind.

Von Florian Schütte