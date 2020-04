Akzeptanz um des alten Alltags willen

Am Marktbrunnen sitzen Ronja Blaszczyk und Laura Kuhlmann in der Sonne. Die beiden Freundinnen haben sich gerade ein Eis von San Remo geholt und ihre Masken in den Taschen. „Diese hat meine Mama genäht“, sagt Laura und holt ein gepunktetes Exemplar hervor. „Ich denke, wenn alle mitmachen, können wir schneller unserem normalen Leben näherkommen“, meint Ronja. „Und auch wenn man sie nicht für sich trägt, schützt man so andere. So eine Maske tut ja keinem weh“, fügt Laura hinzu.

Auch Tobias Terwey berichtet am Vormittag, dass er „noch keinen Kunden darauf ansprechen musste, dass er eine Maske braucht“. „Es wollen alle möglichst schnell Normalität zurück und wenn die Maske dabei hilft, akzeptieren die Menschen das“, meint der Inhaber der Genießerei.

Doch es gibt durchaus auch kritische Stimmen. Vor dem Telekom-Shop hat sich eine Schlange bis auf die Süringstraße gebildet – alle mit Mundschutz auf. So auch Alfred Höbing, der sich jedoch von der Politik ein Stück weit veralbert fühlt. „Vor einigen Wochen hieß es noch, die Masken bringen nichts und jetzt sind sie auf einmal total wichtig“, findet der Coesfelder die Anordnung „kurios“ und vermutet einen Zusammenhang mit Lieferengpässen zu Beginn der Corona-Krise.

„Klar ist es für die Patienten erst einmal eine Umgewöhnung, vor allem, wenn die Brille beschlägt oder sich die Sauerstoffversorgung auf Dauer nicht so gut anfühlt“, sagt Prof. Meinhard Schiller. Doch in der hautfachärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Pappai und Prof. Schiller laufe es rund. „Ab und zu denkt ein Patient nicht an die Maskenpflicht, dann geben wir eine Einmal-Maske mit kleiner Schutzgebühr aus“, so der Dermatologe.

Bettina Mauermann hat in ihrem Modegeschäft beobachtet, dass die Maske gar nicht thematisiert wird. „Die Kunden haben alle eine auf und gut“, sagt die Geschäftsfrau. Selbst wenn beim Anprobieren die Maske mal abgenommen werden müsse, hätten die Kunden sie aber wieder auf, „wenn sie aus der Kabine kommen“, berichtet Bettina Mauermann. Für Notfalle hätte sie für Kunden auch immer ein paar Masken im Bestand.

Am Bahnhof wartet eine Schülergruppe gerade auf den Bus nach Holtwick. Als dieser sich nähert ziehen sofort alle ihre Masken auf und steigen hinten in den Bus ein. Auf der Anzeigetafel läuft ein ständiger Hinweis auf die neue Regelung durch. Auffällig: Auch der eine oder andere Busfahrer trägt am Steuer eine Maske. Dies sei freiwillig und auch nicht verboten, da das Vermummungsverbot am Steuer laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen für Busfahrer aufgrund der Nachvollziehbarkeit der Route nicht gilt, wie Dr. Christoph Hagebeucker informiert. „Da die Fahrer aber keinen Kundenkontakt mehr haben, ist eine Maske nicht zwingend erforderlich“, sagt der Sprecher des RVM. Sein erster Eindruck nach Rücksprache mit mehreren Fahrern: „Die Mehrzahl der Fahrgäste hält sich dran. Aber vor allem bei einigen jüngeren Leuten fehle es noch etwas an Einsicht“, meint Hagebeucker, der aber zunächst weiter auf die Einsicht und die Selbstregulierung unter den Fahrgästen setzt. „Es ist für alle auch noch ein Lerneffekt.“