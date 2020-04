Wenn’s auf dem Markt und im Wald eng wird

Es gibt immer wieder Beschwerden, dass die Stadt nicht ausreichend kontrolliert. So waren am Sonntagnachmittag zeitweise fast 200 Personen eng beieinander Eis schleckend auf dem Marktplatz anzutreffen – obwohl man es in den beiden Eisdielen nur mitnehmen und im Umkreis von 50 Metern nicht verzehren darf. Gerade solche Menschenansammlungen befördern bekanntlich die Verbreitung des Virus. Trotzdem hat die Stadt hier noch keine Bußgelder verhängt, sondern nur mahnende Worte an die Bürger gerichtet. Zirkel: „Dadurch dass sich zwei Eiscafés auf den gegenüberliegenden Marktplatzseiten befinden, lässt sich manchmal nicht klären, wer wo sein Eis gekauft hat und ob die Abstände eingehalten wurden.“

Die Situation ist in der Tat skurril: Wer sein Eis bei „Roll n Cone“ kauft, darf zum Verzehr auf den öffentlichen Bänken vor „San Remo“ Platz nehmen, dessen Kunden aber nicht. „Die Situation am Wochenende auf dem Marktplatz hatten wir vielleicht falsch eingeschätzt“, räumt Zirkel ein. Die Lockerungen der vergangenen Tage und das schöne Wetter hätten wohl dafür gesorgt, „dass sich die Eisdielen zu – leider allzu – beliebten Zielen entwickelt haben“.

Das sieht man übrigens auch am Müll. Die Abfalleimer quollen Sonntag über. Mitte März war mit dem Lockdown auch die Leerung am Wochenende eingestellt worden – die erfolge ab sofort aber wieder täglich, kündigt Zirkel an.

Ungeheuer zugenommen hat in Corona-Zeiten auch der Freizeitdruck auf Wald, Feld und Flur rund um Coesfeld. „Unfassbar, was sie in sechs Wochen aus dem Wald gemacht haben“, ärgert sich Elvira Wolfgarten, die in der Nähe des Hünsbergs wohnt und täglich dort unterwegs ist. Sie hat dort noch nie so viel Müll vorgefunden wie derzeit. In der offenen Sandgrube fänden, obwohl dort in der Vergangenheit durch Sandabbrüche schon Schlimmes passiert sei, derzeit sogar Kindergeburtstage statt, erzählt sie. Kinder rennen mit ihren Eltern quer durch den Wald – auch abseits der Wege und hinterlassen ihren Abfall. „Die Tiere haben keine Rückzugsmöglichkeit mehr, gerade jetzt in der Aufzuchtzeit der Jungen. Es ist ein Jammer“, klagt sie. Auch Mountainbiker werden zunehmend ein Problem, weil sie sich immer neue Wege bahnen und weiter in den Wald vordringen. Auch dieses Gebiet, so Zirkel, werde von der Stadt stichprobenartig kontrolliert. „Insgesamt lässt sich aber festhalten: Das Stadtgebiet ist sehr groß, eine flächendeckende Überwachung ist nicht möglich und auch nicht gewollt“, erläutert sie. Ziel sei auch nicht, möglichst viele Bußgelder zu erheben, betont die Sprecherin, sondern „die Betroffenen über die geltenden Regelungen aufzuklären und ein der Lage angepasstes Verhalten der Bürgerinnen und Bürger zu erzielen“. Schwerpunkt sei in den vergangenen Wochen die Überprüfung der Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe gewesen: „Hier kommen sehr viele Menschen zusammen, so dass ein größeres Infektionsrisiko besteht.“