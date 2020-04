Im Rahmen des bislang einmaligen Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ stellt NRW landesweit 300 Millionen Euro zur Verfügung, davon eine kontingentierte Fördersumme von 492 405 Euro für Coesfeld. „Gefördert werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung und Ausstattung von vereinseigenen Sportstätten und Sportanlagen“, erklärt Birgit Pütter, 1. Vorsitzende des Stadtsportringes.

Sechs Coesfelder Vereine hatten sich mit konkreten Maßnahmenpaketen gemeldet. Für fünf der Vereinsvorhaben konnte der Stadtsportring in enger Abstimmung mit den Mitgliedsvereinen und der Stadt Coesfeld eine konkrete Förderempfehlung unter voller Ausnutzung der Fördersumme entwickeln. „Bei zwei Vereinen mussten Maßnahmen aus der Förderempfehlung genommen werden, weil die Gesamtfördersumme überschritten war“, so Pütter weiter.

Die Vorhaben im Detail:

0 DJK Eintracht Coesfeld VBRS e.V.: 178 098 Euro für eine neue Beheizung der Sportflächen in der DJK-Sporthalle, eine Erneuerung der Warmwasseraufbereitung und der Raumheizung im Sozialtrakt der DJK-Sporthalle und für eine Erneuerung der Wärmeerzeugung im mobile.

0 Volti-Zoo Lette e. V.: 139 658 Euro für ein neues Dach der Reithalle.

0 DJK Vorwärts Lette e. V.: 85 047 Euro für eine Flutlichtmasterweiterung im Tennisbereich sowie für eine Sanierung der vorhandenen Flutlichtmasten und der Zuschauerüberdachung des Vereinsheims.

0 SG Coesfeld 06 e.V.: 65 447,31 Euro für die Erneuerung der Sanitär- und Kühlanlagen sowie der Küche, der Stromhaupt- und Unterverteilung und Beleuchtung im Vereinsheim VR Bank Sportpark Nord; Erneuerung der Warmwasserversorgung, Elektroanlagen, Sanitäranlagen und des Kühlsystems der Tennisanlage und Umstellung von Eigenwasser auf Stadtwasser auf der Tennisanlage.

0 Golf- und Landclub e.V.: 24 154 Euro für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Abschlaghütte.

Ein Antrag der St. Antonius Schützenbruderschaft Coesfeld e.V. auf Ersatz der alten Seilzuganlage auf den Schießständen durch eine elektronische computergesteuerte Anlage konnte nicht berücksichtigt werden. Es fehlte allein an dem Kriterium Eigentum bzw. wirtschaftliches Eigentum an der Sportstätte. „Wir haben hier aber eine andere Finanzierungsalternative für den Verein gefunden“, freut sich Birgit Pütter.

Noch gibt es bislang keine Förderzusage für alle fünf Projekte. „Auf Nachfrage von uns und einzelner Vereine wurde uns gesagt, dass wir Geduld haben müssen, denn die Staatskanzlei möchte sorgfältig prüfen, bevor sie eine Entscheidung heraus gibt. Einen Lichtblick gibt es aber schon. Einige Vereine im Kreis, so jetzt auch der Golf- und Landclub, haben bereits einen positiven Bescheid“, zeigt sich Pütter optimistisch, dass das Warten bald für alle ein Ende hat. Sie hofft, dass das Programm eine Wiederholung erfährt, denn der Bedarf sei definitiv vorhanden. „Wenn nicht in absehbarer Zeit, so hoffe ich doch in der Zukunft darauf. Ich weiß aber auch, dass die Landes- bzw. Bundesregierung im Moment ganz andere Sorgen haben.“