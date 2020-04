Vom Otterkamp kommen bald Absauganlagen

Warum geht das Unternehmen nach 25 erfolgreichen Jahren aus Velen weg, wo es einer der größten Arbeitgeber ist und eine schmerzliche Lücke – nicht nur als Gewerbesteuerzahler – hinterlässt? „Wir haben versucht, hier in Velen Optionen zu finden, unser wachsendes Unternehmen zu beheimaten“, erklärt Telöken junior. Da habe sich aber keine Chance ergeben. Man hätte sich auf mehrere Standorte in der Stadt verteilen müssen. „In Coesfeld“, nennt er den großen Vorteil, „können wir alles an einem Ort verbinden.“ Dort stünden 12 000 Quadratmeter Hallenfläche auf einem 46 000 Quadratmeter großen Grundstück zur Verfügung. Das heißt: Bei Bedarf kann auch noch erweitert werden.

Geplant ist nach seinen Angaben, sich im Gewerbegebiet Otterkamp komplett neu aufzustellen. „Diese Bündelung aller Kräfte am neuen Standort wird unter anderem einhergehen mit einer digitalen Prozessoptimierung auf allen Ebenen, die zu weiterer Effizienzsteigerung führt und zur Zukunftssicherung des Unternehmens beiträgt.“

Mut und stetiger Innovationsgeist prägten auch bisher schon die Geschichte des Unternehmens. „Wir haben immer ausgetretene Pfade verlassen und hatten keine Angst, auch mal mit einer Idee zu scheitern“, erinnert sich Senior-Chef Erwin Telöken. Denn aus Misserfolgen, lächelt der 56-Jährige, erwachse bekanntlich Größeres.

Bis heute setzt das Unternehmen mit Neuentwicklungen Trends, die sich als Standards am Markt durchsetzen. Ein Beispiel dafür ist die so genannte Filtercube, eine der am stärksten nachgefragten Filteranlagen von Teka. Sie gilt in Branchenkreisen als Allrounder für die Filterung von Rauch und Stäuben. Der Firma kommt entgegen, dass Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz derzeit hoch im Kurs steht. Viele Betriebe investieren in gesunde Arbeitsplätze, um Fachkräfte gewinnen und halten zu können.