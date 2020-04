Freiburger Kegel sollen Autos bremsen

„Der Basteiring wird leider immer noch viel zu oft als Durchgangsstrecke genutzt. Wir zählen hier etwa 3.500 Fahrzeuge pro Tag, obwohl die enge Straße als Tempo 30-Zone ausgewiesen ist“, erläutert Rudolph Berning vom Fachbereich Ordnung und Soziales. „Mehrere verkehrsberuhigende Maßnahmen wurden bereits getroffen: Versetzte Parkplätze zum Beispiel. Wochenweise kam das Geschwindigkeitsmessgerät zum Einsatz. Aber immer noch fahren hier leider zu viele Verkehrsteilnehmer zu schnell.“ Die Freiburger Kegel markieren jetzt zusätzlich die Fahrbahnbegrenzungen und sind auch wirksam, wenn die Parkplätze ungenutzt sind. Hauptziel: Der Basteiring soll für den Durchfahrtsverkehr unattraktiv gemacht werden. In anderen Städten, auch in Münster, haben sich die Kegel bereits bewährt. Ihre Anschaffung hat rund 5000 Euro gekostet: „Wir sind zuversichtlich, dass sich das Aufstellen lohnt und sich die Autofahrer hier endlich an das vorgeschriebene Tempo 30 halten. Das erhöht die Sicherheit für alle und reduziert den Fahrzeuglärm erheblich“, sagt Berning. „Und wer schneller fahren möchte, der kann gern die Hauptverkehrsstraßen nutzen, denn dafür sind die da.“