Stadt startet Anti-Corona-Plakataktion

Coesfeld (ds). Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus zeigen in Coesfeld weiter Wirkung – und auch die ersten Lockerungen ändern daran offensichtlich kaum etwas: Nur eine weitere Neuansteckung meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch in der Kreisstadt. Die Zahl derer, die sich während der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, stieg damit auf 85. Davon sind allerdings mittlerweile 58 schon wieder gesund. Elf Tote sind weiterhin in Coesfeld zu beklagen. Das heißt: aktuell erkrankt sind noch 16 Personen. Wie der Kreis Coesfeld mitteilt, werden kreisweit sechs Infizierte noch im Krankenhaus behandelt, einer auf der Intensivstation. Die Stadt Coesfeld hat unterdessen unter dem Motto „Abstand und zusammenhalten“ eine Anti-Corona-Plakataktion in der Innenstadt gestartet. Mit einem großen roten Herzen auf Coesfelder Motiven appelliert sie an die Bürger, die Regeln einzuhalten – auch um Bußgelder zu vermeiden.

Von Detlef Scherle