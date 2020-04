An eine Planung des restlichen Jahres sei nicht wirklich zu denken. Und das ist schlecht, denn die Fixkosten laufen weiter, wie Christian Aupers sagt. „Die Fabrik ist zwar Eigentum, aber das Café ist gemietet. Wir haben zusammengerechnet 65 Festangestellte und sind damit zu groß. Wir bekommen keine Soforthilfe der Bundesregierung und mussten einen Kredit aufnehmen.“ Während die Aushilfen auf Null gesetzt wurden, sind die Festangestellten in Kurzarbeit, alle Ausgaben auf ein Minimum reduziert. „Wir haben uns ein Top-Team über die Jahre aufgebaut. Nur deshalb konnten wir die Großveranstaltungen inklusive Catering machen“, so Aupers. „Aber wer weiß, wann es weitergehen kann, und wer weiß, ob die Aushilfen dann auch zu uns zurückkommen.“ Natürlich sei das Bestreben, alle nach der Krise wieder zu beschäftigen, wie Uschi Aupers-Schneider ergänzt: „Manche Mitarbeiter sind seit über 30 Jahren bei uns. Da geht es nicht um Gewinne, sondern um Herzblut. Es ist uns einfach eine Herzensangelegenheit.“

Das ist es auch für die Gäste, die teils schon so lange kommen, wie es auch das Café Central oder die Fabrik gibt und diese nicht missen wollen. „Wir haben in den vergangenen Wochen so viele Anrufe von Gästen bekommen, die gefragt haben, wie sie uns helfen können.“ Auf deren Anregung hin ist jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen worden, erzählt Christian Aupers. „Wir selbst hatten gar nicht daran gedacht. Innerhalb von ein paar Tagen sind schon mehr als 15 000 Euro zusammengekommen“, freut er sich über diese Solidarität.

Und trotz der schwierigen Situation investieren sie aktuell in Renovierungen des Centrals. „Seit es uns gibt, hatten wir nonstop geöffnet. Jetzt haben wir Zeit, Elektrik und Böden neu zu machen“, zeigt er sich optimistisch und seine Schwester Uschi ergänzt: „Eine solche Investition ist natürlich auch ein Risiko in diesen Zeiten.“ Eine Zeit zwischen Weinen und Mutmachen, wie sie offen sagt. „Du musst dich jeden Morgen neu motivieren.“ Zumal sie mit der dreijährigen Baustelle vor ihrer Haustür an der Bernhard-von-Galen-Straße gerade erst ein anstrengendes Kapitel hinter sich gebracht hatten.

Aber sie bleiben hoffnungsvoll – zum Teil. „Das Café bekommen wir schon geregelt, aber mit der Fabrik sieht es schon schwieriger aus.“ Dabei wollen sie alles geben, so Christian Aupers. „Natürlich geht die Gesundheit vor, aber wir müssen auch um jeden Preis ein Kultursterben vermeiden.“ Er hoffe, in diesem Jahr zumindest noch 50 Prozent des normalen Umsatzes zu machen. Sofern es jetzt bald mit dem Café weitergeht. Und sofern nicht auch noch die letzten Buchungen für die Fabrik abgesagt werden. „Aber da können wir wirklich nur von Monat zu Monat schauen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.“

Zur Spendenaktion: | www.startnext.com/fabrik-coesfeld-braucht-dich