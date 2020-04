Robers wechselt zur Verwaltungs-Hochschule

COESFELD. Der städtische Beigeordnete Dr. Thomas Robers wird ab September an die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung wechseln. Dort übernimmt der promovierte Jurist und Diplom-Verwaltungswirt eine Dozentur in den beiden Fachgebieten Kommunalrecht und öffentliches Baurecht, teilt die Stadt mit. An der Hochschule für Polizei und Verwaltung, die landesweit über zehn Standorte organisiert ist, werden unter anderem die Nachwuchskräfte für Kommunalverwaltungen in einem dualen Studiengang ausgebildet.

Von Allgemeine Zeitung