Gummiband plötzlich heiß begehrt

Coesfeld (jd). Es sei der helle Wahnsinn, was im Moment passiere. „Als wir in der vergangenen Woche wieder öffnen durften, hatten wir freitagmittags eine Schlange bis zum Marktplatz“, berichtet Judith Brown, Inhaberin des Stoffladens Rosie und Hein an der Rosenstraße. „Das Ordnungsamt musste kommen und die Menschen sortieren.“ Seitdem habe der Andrang aber nicht nachgelassen, schon gar nicht, nachdem nun die Maskenpflicht beschlossen wurde. „Am Montag haben wir 600 Meter Gummiband geliefert bekommen, das war abends schon wieder ausverkauft.“ Jetzt sei es schon schwieriger an diese heiß begehrte Ware zu kommen. „Im Großhandel erhält man kaum noch etwas. Ein Händler hat uns versprochen, alles zu geben“, so Judith Brown. Da müsse man jetzt von Tag zu Tag schauen.

Von Jessica Demmer