Coesfeld (ds). Ob es nun am eher kühlen und regnerischen Wetter lag oder an den Appellen der Stadt, sich an die Corona-Regeln zu halten, lässt sich nicht klären. Fest steht aber, dass das 1.-Mai-Wochenende in Coesfeld sehr ruhig verlief. Weder Polizei noch Ordnungsamt meldeten größere Zwischenfälle. Der Marktplatz, eine Woche zuvor noch Mekka zahlreicher Eishungriger, blieb an den drei Tagen weitgehend leer.

Von Detlef Scherle