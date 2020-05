Coesfeld (ds). Am langen 1.-Mai-Wochenende ist die Zahl der Covid-19-Erkrankten in Coesfeld wieder leicht angestiegen. Bei 96 Personen konnte eine Infektion mit dem Corona-Virus seit Beginn der Pandemie nachgewiesen werden. Das sind sieben mehr als Donnerstag. Davon sind unverändert 58 Menschen wieder gesund und elf verstorben. Aktuell erkrankt sind in der Kreisstadt noch 27 Personen (am Donnerstag 20).

Von Detlef Scherle