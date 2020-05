Her mit den haarigen Angelegenheiten

Coesfeld (ct). Waschen, schneiden, färben, dauerwellen – all das ist ab heute wieder möglich. Die Friseure dürfen unter Auflagen ihre Türen für Kunden öffnen. Eine gute Nachricht für alle, deren Haarpracht den Namen Frisur nicht mehr wirklich verdient. Die Redaktion der Allgemeinen Zeitung interessiert sich für Ihre und Eure haarigen Angelegenheiten und freut sich über Vorher-/Nachher-Selfies. Wer den Spaß mitmachen möchte und mit der Veröffentlichung seiner Fotos unter der Überschrift „Coesfeld war beim Friseur“ einverstanden ist, schickt seine Bilder unter Angabe seines Vor- und Zunamen per E-Mail an coesfeld@azonline.de, Betreff: Beim Friseur.