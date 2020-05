Vier weitere Fälle in Coesfeld

Coesfeld (fs). Die Zahl der Personen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist in Coesfeld am Dienstag (Stand 16 Uhr) auf insgesamt 115 gestiegen. Das sind vier Fälle mehr als am Vortag. Damit steigt auch die Zahl der aktiven Fälle von 41 auf 45. Es bleibt bei 59 Gesundeten und elf Personen, die an dem Coronavirus in der Kreisstadt verstorben sind. Einen Tag zuvor hatte es wegen eines Ausbruchs unter Westfleisch-Mitarbeitern einen markanten Anstieg der Infektionen gegeben.

Von Florian Schütte