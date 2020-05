Erste Erleichterungen in Sicht

Komplexer gestaltet sich der Start eines Teils des Unterrichts für die Musikschule und die VHS. Bildungsangebote in Volkshochschulen und Musikschulen sind nach der Coronaschutz-Verordnung in NRW zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist und der Zutritt zu Schulungsräumen auf maximal eine Person pro fünf Quadratmeter Raumfläche sichergestellt ist. In Musikschulen ist nur Einzelunterricht zulässig, teilt die Stadt Coesfeld mit. Bei atmungsintensiven Fächern (Gesang, Blasinstrumente) muss pro Person eine Raumgröße von mindestens zehn Quadratmetern pro Person vorgesehen werden. Auch im Flur und in den Kursräumen gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. „Es ist eine Herausforderung, den digitalen Unterricht, den wir erfolgreich begonnen hatten, jetzt kurzfristig zu koppeln mit dem wieder möglichen Präsenzunterricht“, sagt Dr. Boland-Theißen.

Die nötigen Abstandsregeln und Raumgrößen gelten auch für die Volkshochschulen. Sie können zunächst am Hauptstandort im WBK sichergestellt werden. „Wir starten mit unseren Kursen deshalb zuerst im WBK“, erklärt Dr. Boland-Theißen: „Und zwar mit Gruppen von fünf bis maximal acht Personen.“ Größere Gruppen und Kurse in den Außenstellen können, falls überhaupt möglich und gewünscht, erst in einer zweiten Phase starten. Der Sportbetrieb ist landesweit weiter untersagt nach der Coronaschutz-Verordnung – die VHS-Kurse im Bereich Bewegung und Entspannung finden deshalb noch nicht wieder statt.

„Wir hoffen, dass unsere Dozentinnen und Dozenten und auch die Besucherinnen und Besucher die Angebote wahrnehmen“, sagt Dr. Boland-Theißen: „Einige gehören zu den Risikogruppen, aber wir tun alles, um vernünftige Bedingungen zu schaffen. Wir werden deshalb die nächsten Tage nutzen, um die Resonanz festzustellen und die weiteren Planungen darauf abstimmen. Das gilt insbesondere für die Volkshochschule“, kündigt sie an. Über die Fortschritte bei den Planungen wird zeitnah berichtet.