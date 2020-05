Viertklässler können morgen starten

Fest steht aber: Die Viertklässler kommen morgen zurück. Da sich die Grundschulen regelmäßig austauschen, ist ein gleiches Grundprinzip garantiert, wie Benedikt Wachsmann, Leiter der Maria-Frieden-Grundschule, berichtet. „Wir stehen auch alle in enger Abstimmung mit dem Schulamt und der Stadt.“ An seiner Schule starten morgen die Viertklässler aufgeteilt in fünf Gruppen in jeweils verschiedenen Räumen. An der Kardinal-von-Galen-Schulesind es vier Gruppen, so Sabine Schäfer. „Wir planen, genau wie die anderen Schulen, mit vier Stunden Unterricht am Tag. Vorrangig Deutsch und Mathe. Eventuell noch etwas Englisch.“ Gruppentische oder gemeinsame Arbeiten werde es nicht geben, Frontalunterricht sei angesagt. Jeder Schüler habe seinen festen Platz – mit entsprechendem Abstand. „Sollte sich ein Schüler infizieren, wissen wir genau, neben wem er gesessen hat.“ Die Lehrer tragen Masken, ebenso haben die Eltern die Info bekommen, den Kindern Masken mitzugeben. „Die brauchen sie in den Klassen nicht zu tragen, weil wir die Abstände wahren können, aber auf dem Schulhof zum Beispiel können wir das nicht hundertprozentig gewährleisten. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir hier kleine Kinder haben“, sagt Sabine Schäfer, die genau wie die anderen Schulen zeitversetzte Pausen geplant hat.

Um diese hat sich die Ludgerischule ebenfalls Gedanken gemacht, erzählt Leiterin Gabriele Schreer. „Wir bauen einfache Spielstationen auf dem Schulhof auf, um die Schüler noch etwas mehr zu entzerren.“ Auch habe sich das Kollegium bereits um Willkommens- und Einbahnstraßenschilder in der Schule gekümmert. „Trotz allem soll es einfach nett sein, wenn die Viertklässler wieder kommen“, freut sie sich. „In der Grundschule Distanz zu halten, ist nicht immer einfach. Aber wir müssen die Erfahrungen abwarten und jetzt wieder starten.“ Auch wenn dabei, wie an den anderen Schulen auch, einige Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, sei es durch eine Vorerkrankung oder wegen ihres Alters, zunächst weiter daheim blieben. Aber das Homeschooling laufe parallel natürlich weiter.

Ebenso wie die Notfallbetreuung der Kinder, die noch nicht wieder in die Schule dürfen und deren Eltern in den entsprechend definierten systemrelevanten Gruppen arbeiten, wie Annette Bohmert von der Maria-Montessori-Grundschule berichtet. „Die Viertklässler und die Notfallgruppen nutzen bei uns unterschiedliche Eingänge.“ Es gebe sowohl Checklisten für die Kinder, zum Beispiel zum Thema Händewaschen, als auch Checklisten für die Lehrer hinsichtlich Stoßlüften oder der Desinfektion der Tische. „Ich freue mich, wenn die Kinder wieder kommen und das rollierende System finde ich auch gut. Schön wäre, wenn es jetzt bald Klarheit über die weitere Vorgehensweise gibt, damit Kinder, Eltern und Lehrer bis zu den Ferien auch eine Planbarkeit haben.“