57 akut Erkrankte in der Kreisstadt

Coesfeld (ds). Vor allem aufgrund der kritischen Situation bei Westfleisch ist am Mittwoch auch die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in der Stadt Coesfeld weiter angestiegen: von 45 auf 57. Das sind zwölf mehr als am Dienstag. Seit Beginn der Pandemie sind 129 (Vortag: 115) Menschen erkrankt. 61 (Vortag: 59) sind schon wieder genesen. Die Zahl der Toten stagniert bei 11.