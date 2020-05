15 weitere Infizierte bei Westfleisch

Coesfeld (ds). Die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus Infizierten beim Westfleisch-Schlachthof in Stockum ist am Mittwoch auf 79 gestiegen. Das sind 15 mehr als am Dienstag, wie der Kreis Coesfeld mitteilte. Die Zahlen sind das Ergebnis weiterer Tests. Nach wie vor bleibt der Betrieb geöffnet. Das Gesundheitsamt überwacht die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen, in dem insgesamt 1200 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Von Detlef Scherle